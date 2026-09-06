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06 сентября, 18:38

Безопасность

Активность мошенников в России снизилась на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Число преступлений мошенников в России снизилось на 30%. Об этом рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, общая активность мошенников сократилась в годовом выражении. При этом средний чек вырос, а сценарии стали более изощренными.

Кузнецов также отметил, что сохраняется высокий уровень "замалчивания": граждане не обращаются в банки или полицию по факту хищения денег. Топ-менеджер добавил, что по итогам года, скорее всего, снижение количества мошеннических атак продолжится.

"При оптимистическом прогнозе может быть существенное снижение объема хищений, если уж не по итогам этого года, то в следующем", – заключил он.

Ранее Минцифры РФ предложило использовать биометрию для выявления подозрительных денежных переводов. Инициатива содержится в проекте доктрины по борьбе с киберпреступлениями. Документ направлен на усиление защиты граждан и бизнеса, а также на упорядочение работы госорганов в этой сфере.

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