Львова-Белова: мошенники втянули в преступление подростка, обещая деньги на лечение отца

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Мошенники втянули подростка в преступление, пообещав заплатить ему 100 тысяч рублей, которые он хотел потратить на содержание парализованного отца, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Детский омбудсмен отметила, что часто посещает СИЗО и воспитательные колонии, где общается с осужденными подростками. По ее словам, среди таких ребят встречаются и те, кто получил 100 баллов по ЕГЭ, и дети из благополучных семей.

Одного из таких детей она описала как "светленького, кудрявого, с голубыми глазами".

"У мальчика парализованный отец, и он хотел заработать денег для семьи. Ему сказали, что ты сейчас выполнишь такие-то действия, и мы тебе заплатим", – поделилась Львова-Белова.

Добавив, что подросток теперь в тюрьме, уполномоченный также сказала, что он кажется ей искренним и чистым, но теперь сделать уже ничего нельзя.

Львова-Белова подчеркнула, что в беседах с ней дети признавались: они не думали о серьезных последствиях, не рассчитывали на них и теперь сожалеют, что не могут вернуть время назад. Детский омбудсмен отметила, что для нее, как для уполномоченного, это большой вызов, состоящий в том, чтобы донести, информировать, рассказывать и доводить сведения до тех людей, которые еще могут исправить ситуацию.

Ранее в Москве пенсионерка за 4 месяца общения с телефонными мошенниками лишилась более 12,5 миллиона рублей. Те убедили ее, что квартира якобы продана, а деньги направлены на финансирование преступной деятельности. Под воздействием злоумышленников женщина несколько месяцев подряд снимала сбережения, делала их снимки на телефон и вручала курьерам, которые сообщали ей пароли.

