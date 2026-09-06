Росздравнадзор отозвал шесть партий ирландского лекарственного препарата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Росздравнадзор отозвал шесть партий ирландского рентгеноконтрастного препарата "Омнипак" производства GE Healthcare. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Причиной отзыва стало наличие металлических частиц во флаконах объемом 100 миллилитров. В документе отмечается, что частицы могут отсоединиться и, если не будут обнаружены перед введением, представляют риск для безопасности пациента.

"Омнипак" – диагностическое средство на основе йогексола. Препарат применяется для получения более четких и детальных изображений внутренних органов и тканей при рентгенографии и компьютерной томографии.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что количество недоброкачественных лекарственных препаратов на российском рынке за шесть лет сократилось в разы. По ее словам, ведомство на протяжении шести лет использует систему маркировки лекарственных средств. Это имеет ключевое значение для обеспечения безопасности препаратов.

