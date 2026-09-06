Ушаков допустил встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС

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Владимир Путин может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях предстоящего саммита АТЭС, если для этого представится возможность. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он отметил, что содержание возможного разговора Путина и Трампа будет зависеть в том числе от того, сколько времени президенты смогут ему уделить.

"Я же не знаю, они будут разговаривать 15 минут или 1,5 часа, кто знает, как будет выстраиваться график", – сказал помощник президента.

Ушаков также допустил проведение трехсторонней встречи Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита. По его словам, ее организация зависит прежде всего от хозяев мероприятия и потребует определенной дипломатической подготовки. Он считает, что такая встреча "наверняка будет небесполезна".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что проведение трехсторонней встречи с участием лидеров России, Китая и США не исключается, однако практическая подготовка пока не ведется, поскольку ключевым остается вопрос содержательной части и ожидаемых результатов. Он отметил, что трехсторонний формат в таком составе до сих пор не практиковался, но сам по себе посылает важные сигналы.