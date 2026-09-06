Захарова прокомментировала требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске сравнимо с призывом к солнцу не светить. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости.

"Осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца – не светить", – сказала дипломат.

По словам Захаровой, монумент является частью исторической памяти России. Она подчеркнула, что страна опирается на факты своей истории, а память о прошлом сохраняется в том числе в памятниках.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от России демонтировать мемориал в Хабаровске. Об этом она написала в соцсети X.

До этого недовольство Токио вызвал визит Владимира Путина на Итуруп. МИД Японии заявил решительный протест, премьер Санаэ Такаити назвала поездку "абсолютно неприемлемой", а японский посол Николай Ноздрев был вызван в МИД, где ему напомнили о спорах принадлежности четырех южных островов.

В ответ Москва подчеркнула, что суверенитет над Курилами не обсуждается, а глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь вызвал японского дипломата для разъяснительной беседы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резюмировал, что Курилы были, есть и останутся российской территорией.