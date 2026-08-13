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Курильские острова были и останутся российской землей. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал на своей странице в соцсети Х.

"Японский премьер (Санаэ. – Прим. ред.) Такаити может сколько угодно рассуждать о том, что Курильские острова – "исторически японские", но эта болтовня ничего не изменит", – говорится в посте.

Политик добавил, что любой, кто отказывается понимать принадлежность Курильских островов России, "столкнется со страшными последствиями своих заблуждений".

Владимир Путин 13 августа посетил с рабочим визитом курильский остров Итуруп. После этого японский МИД заявил решительный протест, указав, что считает четыре южных острова Курильской гряды, включая Итуруп, "неотъемлемой частью своей территории" как с исторической точки зрения, так и по международному праву.

Новость о визите российского лидера на Итуруп за несколько минут вышла в лидеры трендов японского сегмента соцсети Х. За полчаса интернет-пользователи оставили более двух тысяч комментариев по этой теме.

