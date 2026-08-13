Пашинян заявил, что Армения продолжит диверсификацию экспорта

Фото: AP/Government Pool Photо/Sputnik/Dmitry Astakhov

Армения продолжит диверсификацию экспорта даже при возобновлении поставок продуктов в Россию. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

По его словам, повестка Еревана не изменится, даже если возможности экспорта в Москву откроются на 100% и стороны вернутся к изначальному состоянию торговых отношений. Премьер пояснил, что считает проблематичной ситуацию, когда экспорт или импорт зависят только от одного звена.

Ранее Пашинян призвал Владимира Путина снять ограничения на экспорт армянских товаров в Россию. Он обратил внимание, что эти ограничения противоречат нормам Евразийского экономического союза.

Он также отмечал, что нерешение этого вопроса может стать началом конца ЕАЭС. Пашинян добавил, что Ереван имеет законное право искать альтернативы.

В частности, Россельхознадзор в мае приостановил ввоз из республики свежих огурцов, помидоров, перцев, зеленых культур и клубники. Кроме того, ограничения затронули свежий виноград и косточковые плоды, включая черешни, вишни, сливы, абрикосов, персиков и нектаринов.

