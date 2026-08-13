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13 августа, 13:00

Общество

Путин назвал важной работу по сохранению памяти о героях СВО

Фото: kremlin.ru

Работа по увековечению памяти участников специальной военной операции чрезвычайно важна для общества и государства, заявил Владимир Путин во время посещения школы имени Героя России Эдуарда Норполова на курильском острове Итуруп.

Путин пообщался с учениками, осмотрел спортивный зал, классы и школьный музей. Во время разговора он отметил, что участники СВО интересуются тем, останется ли информация об их подвигах в истории и будет ли государство уделять этому внимание.

"Конечно, людям бы хотелось, чтобы это все было, а государству это очень важно, чтобы такая работа проводилась", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее Путин во время рабочей встречи с губернатором Сахалинской области на острове Итуруп заявил, что россияне обладают "генетическим кодом победителя". Таким образом он отреагировал на слова Лимаренко о том, что даже в самых отдаленных местах жители говорят: "Все для победы".

13 августа российский президент прибыл в Сахалинскую область. Глава государства также наблюдал за завершающей стадией учений с борта гвардейского ракетного крейсера "Варяг" флагмана Тихоокеанского флота.

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