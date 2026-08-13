Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 13:25

Наука

Ученые нашли останки древних людей-гигантов на дне пролива у Тайваня

Фото: johnhawks.net

Окаменелые останки древних людей-гигантов обнаружили на дне пролива Пэнху между Тайванем и материковым Китаем, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Токийского университета.

Кости принадлежат денисовцам, которые, вероятно, были одними из самых крупных людей ледникового периода. Среди находок – часть бедренной и большая берцовая кости. Белок, сохранившийся в костях, подтвердил, что речь именно о денисовцах.

Раньше в распоряжении исследователей не было костей нижней части тела денисовцев, поэтому новая находка позволила подробнее изучить их телосложение.

Впервые о существовании денисовцев стало известно в 2010 году, когда шведский генетик Сванте Паабо опубликовал результаты анализа ДНК из фрагмента фаланги ребенка, найденного в Денисовой пещере на Алтае. Сравнение геномов показало, что это не неандерталец, а отдельная ветвь человека, которую назвали денисовским человеком.

В Институте археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, в свою очередь, сообщали, что денисовцы появились в Денисовой пещере не менее 300 тысяч лет назад. Там же и в соседних пещерах нашли следы более позднего пребывания неандертальцев. Ученые считают, что два этих подвида древнего человека какое-то время одновременно проживали на территории современного Алтая.

По оценкам ученых, найденная бедренная кость принадлежала человеку ростом около 180 сантиметров и весом примерно 83 килограмма. Большая берцовая кость – человеку ростом около 190 сантиметров и весом 91 килограмм.

Определить пол по биологическим данным не удалось, однако огромные размеры костей позволяют предположить, что они принадлежали мужчинам.

Ранее в Ленинградской области был найден первый могильник, который принадлежит эпохе неолита. Находку сделали на памятнике "Саккиярви Рави – 2", где ранее находили только курганные и грунтовые захоронения, но такого типа – впервые. Однако пока что раскопки не проводились. Археологи ограничились разведкой, а также поставили объект на учет.

Читайте также


науказа рубежом

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика