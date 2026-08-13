Ученые нашли останки древних людей-гигантов на дне пролива у Тайваня

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Окаменелые останки древних людей-гигантов обнаружили на дне пролива Пэнху между Тайванем и материковым Китаем, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Токийского университета.

Кости принадлежат денисовцам, которые, вероятно, были одними из самых крупных людей ледникового периода. Среди находок – часть бедренной и большая берцовая кости. Белок, сохранившийся в костях, подтвердил, что речь именно о денисовцах.

Раньше в распоряжении исследователей не было костей нижней части тела денисовцев, поэтому новая находка позволила подробнее изучить их телосложение.

Впервые о существовании денисовцев стало известно в 2010 году, когда шведский генетик Сванте Паабо опубликовал результаты анализа ДНК из фрагмента фаланги ребенка, найденного в Денисовой пещере на Алтае. Сравнение геномов показало, что это не неандерталец, а отдельная ветвь человека, которую назвали денисовским человеком.

В Институте археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, в свою очередь, сообщали, что денисовцы появились в Денисовой пещере не менее 300 тысяч лет назад. Там же и в соседних пещерах нашли следы более позднего пребывания неандертальцев. Ученые считают, что два этих подвида древнего человека какое-то время одновременно проживали на территории современного Алтая.

По оценкам ученых, найденная бедренная кость принадлежала человеку ростом около 180 сантиметров и весом примерно 83 килограмма. Большая берцовая кость – человеку ростом около 190 сантиметров и весом 91 килограмм.

Определить пол по биологическим данным не удалось, однако огромные размеры костей позволяют предположить, что они принадлежали мужчинам.

Ранее в Ленинградской области был найден первый могильник, который принадлежит эпохе неолита. Находку сделали на памятнике "Саккиярви Рави – 2", где ранее находили только курганные и грунтовые захоронения, но такого типа – впервые. Однако пока что раскопки не проводились. Археологи ограничились разведкой, а также поставили объект на учет.

