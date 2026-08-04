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04 августа, 12:21

В мире

Мраморную голову статуи Венеры возрастом около 2 тысяч лет нашли на пляже в Испании

Фото: ТАСС/Zuma

Мраморную голову статуи римской богини Венеры, возраст которой составляет около 2 тысяч лет, обнаружили во время земляных работ на пляже в испанском городе Аликанте, сообщила газета El País.

Голова весит 14 килограммов, ее высота – 22,2 сантиметра, а ширина – 19,8 сантиметра. По мнению экспертов, это был не отдельный бюст, а полноразмерной статуей.

Неожиданную находку сделали рабочие, которые занимались благоустройством пляжа и прокладывали траншею. Среди камней и строительного грунта они обнаружили хорошо сохранившуюся мраморную голову – после этого работы приостановили и вызвали на место специалистов‑археологов. По предварительной оценке, изделие относится к периоду между I и II веками.

Рабочие ошиблись, не сообщив о рытье траншеи надзорной археологической организации, однако вовремя остановили работы, отметил глава культурного наследия города Хосе Мануэль Перес Бургос.

"Венера находилась в хорошем состоянии, с едва заметными следами от двух болтов в верхней части и повреждениями на носу и подбородке", – добавил он.

В настоящее время артефакт хранится в Музее современного искусства Аликанте: специалисты ведут его тщательное исследование и очистку. Власти намерены представить находку широкой публике до конца года. После этого будет вынесено окончательное решение о ее постоянном размещении в музее.

Ранее фрагмент статуи древнегреческой богини, предположительно Артемиды, был найден во время раскопок на юго-западе Болгарии. Руководитель раскопок Людмил Вагалински указал на то, что в данном районе Артемида являлась одной из самых почитаемых богинь, поэтому такая идентификация статуи весьма вероятна.

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