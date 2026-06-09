JAS: археологи нашли в Китае сосуд с пивом возрастом 2 300 лет

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Археологи в Китае нашли в гробнице IV века до нашей эры около 3,7 литра жидкости, которая по результатам химического анализа оказалась древним пивом возрастом примерно 2 300 лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Journal of Archaeological Science: Reports.

Открытие сделали недалеко от города Гуюань в провинции Нинся, в захоронении эпохи Воюющих царств, которое расположено около участка Великой Китайской стены. По словам исследователей, в Древнем Китае ферментированные напитки нередко оставляли в гробницах в качестве погребальных подношений, которые, как считалось, помогали умершим в загробной жизни.

Лабораторный анализ найденной жидкости выявил, что в ней содержатся 23 класса органических соединений, в том числе аминокислоты, жирные кислоты, углеводы и следы дрожжевых клеток. Также ученые обнаружили признаки использования проса, пшеницы и ячменя, что позволило идентифицировать напиток как зерновое пиво.

Специалисты считают, что находка говорит о высоком уровне развития древнего пивоварения в Китае и подтверждает, что технология зернового брожения использовалась более 2 тысяч лет назад. Сам сосуд содержит следы сложной системы герметизации: его горлышко было закрыто тканью и слоем органических материалов, что позволило сохранить напиток.

Ученые уточнили, что по химическому составу пиво, вероятно, имело кислый вкус из-за накопления органических кислот за время хранения. При этом его первоначальные вкусовые свойства восстановить невозможно.

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