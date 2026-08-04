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04 августа, 14:46

Политика

В Госдуме призвали отправлять на лечение любителей мистических ритуалов

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

В России необходимо отправлять на психиатрическое лечение людей, которые совершают мистические ритуалы в жилых домах. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Парламентарий прокомментировал сообщения СМИ, что в Москве участились случаи проведения жильцами мистических ритуалов. Например, в районе Бирюлево Восточное были обнаружены воткнутые в землю ножи, бутылки с водкой и сигаретами, а также разбросанная печень животных.

По словам депутата, подобные действия могут свидетельствовать о душевном нездоровье.

"Москва всегда славилась хорошими традициями клинической психиатрии. Надо понимать, что если человек разбрасывает печень и "демонов изгоняет" с помощью своих ритуалов, то, скорее всего, человеку самому нужна помощь, демоны у него в голове сидят. <...> С одной стороны, эти ритуалы – это абсолютный сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), но, с другой стороны, люди, которые искренне в это верят, мозгами тронутые. Надо быть поласковее с этими людьми – в смирительную рубашечку их, с укольчиками", – сказал Милонов.

Он добавил, что люди, увлекающиеся такими ритуалами или картами Таро, непредсказуемы.

"Сегодня он это делает, завтра он кусаться начнет и так далее. Поэтому лучше их на излечение. Человек просто сошел с ума", – пояснил парламентарий, добавив, что над такими людьми нельзя потешаться, а нужно обеспечить достойное психиатрическое лечение.

Милонов также подчеркнул, что традиционные религиозные практики, например молебны, нельзя смешивать с подобными вещами.

Схожее мнение ранее высказал и Владимир Путин. Глава государства отмечал, что сатанизм, оккультные услуги и "всякие колдуны" вводят людей в заблуждение. В частности, они наносят ущерб их моральному, психическому и психологическому состоянию. Президент призвал бороться с рекламой таких ритуалов и услуг.

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