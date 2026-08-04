Экономист Зубец: переезд складов маркетплейсов в Казахстан увеличит срок доставки на день

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Перенос части товаров российских маркетплейсов на склады в Казахстане может увеличить сроки доставки примерно на один день в зависимости от региона назначения. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил экономист Алексей Зубец.

По его словам, сотрудничество с Казахстаном поможет улучшить логистику прежде всего для приграничных российских регионов. При этом жители более удаленных субъектов могут столкнуться с небольшим увеличением сроков доставки.

"Доставка от казахской границы, например, до Омска, может увеличиться на полдня, поскольку расстояния там не очень большие. В среднем логистика возрастет на один день, это не катастрофа с учетом того, что китайские платформы, например, могут доставлять товар месяц или два", – отметил Зубец.

Экономист добавил, что основные проблемы складской инфраструктуры сейчас сосредоточены не у границы с Казахстаном, а в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле. Поэтому, по его мнению, открытие складов в соседней стране не решит все логистические сложности.

Кроме того, эксперт не исключил, что из-за нового логистического маршрута стоимость товаров может немного вырасти. Однако, считает Зубец, конечные покупатели, скорее всего, этого не заметят благодаря государственной поддержке маркетплейсов.

С 18 июля атакам вражеских дронов подверглись логистические центры Wildberries в подмосковной Электростали, тамбовском Котовске, Краснодаре, ставропольском Невинномысске, Симферополе , Владимире, а также Ленинградской , Самарской и Тверской областях. По данным компании, пострадали не менее 10 сотрудников.

Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что удары наносят террористы, которые безосновательно обвиняют Wildberries в продаже товаров военного назначения. По ее словам, склады оборудованы средствами защиты, позволяющими отражать большую часть атак.

На этом фоне власти Казахстана сообщили о развитии инфраструктуры маркетплейса в стране. Как заявил министр торговли Арман Шаккалиев, Wildberries уже арендует около 46 тысяч квадратных метров складских площадей, а логистические комплексы общей площадью 260 тысяч квадратных метров в Алма-Ате и Астане планируют достроить в первом квартале 2027 года.