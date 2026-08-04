Российские синхронистки выиграли техническую программу на ЧЕ в Париже

Ранее российские синхронистки завоевали первые золотые медали на чемпионате Европы в Париже, выиграв произвольную программу. Они заработали 285,0346 балла. Вторыми стали испанки, третьими – итальянки.

Спортсменки из России набрали 303,2467 балла. Вторыми стали испанки с 296,4299 баллами. Третье место заняла команда Италии – 284,6725 балла.

Российские синхронистки выиграли техническую программу командных соревнований на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Париже.

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