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04 августа, 18:34

Спорт

Российские синхронистки выиграли техническую программу на ЧЕ в Париже

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российские синхронистки выиграли техническую программу командных соревнований на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Париже.

Спортсменки из России набрали 303,2467 балла. Вторыми стали испанки с 296,4299 баллами. Третье место заняла команда Италии – 284,6725 балла.

Завоевать золото удалось Екатерине Коссовой, Елене Шабановой, Кире Черезовой, Елизавете Смирновой, Валентине Герасимовой, Александре Шмидт, Светлане Павловой и Ольге Тютюник.

Ранее российские синхронистки завоевали первые золотые медали на чемпионате Европы в Париже, выиграв произвольную программу. Они заработали 285,0346 балла. Вторыми стали испанки, третьими – итальянки.

Российские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате Европы

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