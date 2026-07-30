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30 июля, 09:51

Спорт

Теннисистки Шнайдер и Уильямс не смогли выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне

Фото: ТАСС/АР/Emma Da Silva

Российская теннисистка Диана Шнайдер и бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс завершили выступление в парном разряде на турнире WTA 500 в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

Во втором раунде дуэт уступил китаянкам Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 15 минут. Призовой фонд турнира превышает 1,6 миллиона долларов.

Для 46-летней Уильямс это был первый совместный матч с 22-летней Шнайдер. Американка является пятикратной чемпионкой Уимблдона и двукратной победительницей Открытого чемпионата США. В парном разряде она завоевала 14 титулов Большого шлема вместе с сестрой Сереной, а также три олимпийских золота (2000, 2008, 2012) в паре с ней.

На счету Шнайдер серебряная медаль Олимпийских игр 2024 года в парном разряде (с Миррой Андреевой). Россиянка имеет в активе пять одиночных и три парных титула WTA.

Ранее экс-первая ракетка мира Серена Уильямс получила травму колена в матче первого круга Уимблдона, выступая против австралийки Майи Джойнт. Встреча завершилась поражением Уильямс со счетом 3:6, 7:6, 3:6.

По данным СМИ, Серене принесли в раздевалку костыли. Она смогла самостоятельно покинуть корт.

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