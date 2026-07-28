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28 июля, 17:04

Спорт

Теннисистка Уильямс осталась довольна игрой с россиянкой Шнайдер

Фото: ТАСС/IMAGO/Roger Parker/Mark Greenwood

Американская теннисистка Винус Уильямс осталась довольна игрой с россиянкой Дианой Шнайдер на турнире 500 в Вашингтоне. Ее слова приводит сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Мы дошли до момента, когда начали получать удовольствие от трудностей в игре, ведь это, безусловно, вызов", – рассказала Уильямс.

Игра закончилась со счетом 6:3, 6:4. Обе спортсменки сделали две подачи навылет, при этом допустили четыре двойные ошибки.

Шнайдер и Уильямс во втором круге сыграют с победительницами матчей между Сюй Ифань и Тан Цяньхуэй, а также между Анной Данилиной и Лейлой Фернандес.

Ранее стало известно, что с 28 июля Международная федерация настольного тенниса (ITTF) начнет полноценный допуск спортсменов из России к турнирам под своей эгидой. Принимая это решение, совет ITTF учел заявление Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля.

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