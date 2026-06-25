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25 июня, 15:45

Спорт

Российская теннисистка Корнеева вышла в основную сетку Уимблдона

Фото: ТАСС/AP Photo/Kin Cheung

Россиянка Алина Корнеева вышла в основную сетку теннисного турнира Уимблдон. В финале квалификации спортсменка победила американку Фиону Кроули.

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:0. Матч длился 59 минут.

Кроули находится на 232-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а Корнеева – на 94-й.

Ранее стало известно, что американские теннисистки сестры Серена и Винус Уильямс сыграют в парном разряде на Уимблдоне. Они не выступали вместе с 2022 года. Турнир будет проходить в период с 29 июня по 12 июля.

До этого Серена Уильямс подала сразу несколько заявок на участие в турнирах. Она попросила в том числе wild card (специальное приглашение) на турнир WTA, чтобы сыграть с 19-летней теннисисткой из Канады Викторией Мбоко.

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