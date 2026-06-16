Сестры Уильямс сыграют в парном разряде на Уимблдоне

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Американская теннисистка Серена Уильямс получила приглашение (wild card) от организаторов Уимблдона и выступит в парном разряде со своей старшей сестрой Винус Уильямс. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В последний раз сестры Уильямс играли вместе 1 сентября 2022 года на Открытом чемпионате США. Тогда они проиграли в первом круге чешским теннисисткам Луции Градецкой и Линде Носковой.

Уимблдон в этом году будет проходить с 29 июня по 12 июля.

В активе 44-летней Уильямс 73 титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Она завоевала 23 награды на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Американка выигрывала 3 раза Открытый чемпионат Франции, шесть раз – Открытый чемпионат США, 7 раз – Открытый чемпионат Австралии, 7 раз – Уимблдон.

Кроме того, Уильямс является обладательницей трех золотых медалей Игр в парном разряде и одной – в одиночном. Также она стала единственной теннисисткой в истории, которая выигрывала Золотой шлем (победы в четырех турнирах Большого шлема и на Олимпиаде) в одиночном и парном разрядах.

Сестра Уильямс к 45 годам имеет 49 титулов на турнирах WTA в одиночном разряде. В частности, она не раз одерживала победу на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и Открытом чемпионате США (2000, 2001). В паре американка выиграла 22 турнира под эгидой организации. Помимо этого, она является четырехкратной обладательницей золота Олимпиад: один раз в одиночном разряде (2000) и трижды в парном (2000, 2008, 2012).

О том, что Уильямс возобновит карьеру, стало известно 1 июня. В последний раз теннисистка выходила на корт в 2022 году. Американка не объявляла о завершении карьеры, однако была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре прошлого года.

