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15 июня, 09:01

Спорт

Теннисист Медведев обошел Джоковича и поднялся на седьмое место в рейтинге АТР

Фото: ТАСС/IMAGO/Marcel van Plateringen

Российский теннисист Даниил Медведев занял седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обогнав серба Новака Джоковича. Обновленная таблица представлена на сайте организации.

Ранее россиянин дошел до полуфинала на турнире в нидерландском Хертогенбосе. Именно поэтому в его активе теперь 3 810 очков, а на счету серба – 3 760 баллов.

Первое место в рейтинге ATP занимает итальянский теннисист Янник Синнер с 13 500 очками. На второй позиции расположился испанец Карлос Алькарас с 9 960 баллами, а тройку замкнул немец Александр Зверев, который заработал 7 190 очков.

Из российских теннисистов в топ-100 входят Андрей Рублев, который расположился на 13-м месте в рейтинге с 2 460 баллами, а также Карен Хачанов, занявший 18-ю позицию с 2 280 очками.

Ранее россиянка Мирра Андреева одержала победу в финале Roland Garros, обыграв польку Майю Хвалиньскую в двух сетах (6:3, 6:2), и завоевала дебютный титул Большого шлема.

Первая ракетка России призналась, что до сих пор не до конца осознала масштаб своего успеха. Спортсменка также отметила мощную поддержку зрителей во время турнира.

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