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06 июня, 18:09

Спорт

Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема"

Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

Россиянка Мирра Андреева одержала победу над польской теннисисткой Майю Хвалиньскую в финальном матче "Ролан Гаррос", который является вторым в сезоне турниром "Большого шлема".

Матч проводился в Париже и завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Андреевой, которая была посеяна под 8-м номером. Хвалиньская прошла в основную сетку "Ролан Гаррос" благодаря победе в квалификации. В четвертьфинале польская теннисистка одержала победу над россиянкой Анной Калинской, а в полуфинале – над спортсменкой из РФ Дианой Шнайдер.

Андреева стала первой российской теннисисткой за 12 лет, которой удалось одержать победу в финале турнира "Большого шлема". До нее подобного результата в одиночном разряде достигала Мария Шарапова (5 раз), Светлана Кузнецова (2) и Анастасия Мыскина (1).

При этом Шарапова была последней из россиянок, которые выигрывали главный теннисный трофей в одиночном разряде – она одержала победу на Открытом чемпионате Франции в 2014 году.

Это первый финал Большого шлема в карьере Андреевой. Ранее ее лучшим достижением был полуфинал "Ролан Гаррос" в 2024 году. В полуфинальном матче на турнире этого года она одержала победу над украинкой Мартой Костюк. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:3.

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