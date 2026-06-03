Теннисистка Шнайдер обыграла первую ракетку мира Соболенко

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Россиянка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) в Париже, передает ТАСС.

Спортсменка из РФ вышла в полуфинал чемпионата. Игра завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Россиянка была посеяна под 25-м номером, тогда как Соболенко получила 1-й номер посева.

Ожидается, что в полуфинале Шнайдер сыграет против польской теннисистки Майи Хвалиньской.

В другом полуфинале первая ракетка России Мирра Андреева сыграет с украинкой Мартой Костюк. Последняя в четвертьфинале одержала победу над соотечественницей Элиной Свитолиной. В свою очередь, Костюк впервые на турнирах Большого шлема в одиночном разряде примет участие в полуфинале.