03 июня, 17:05Спорт
Теннисистка Шнайдер обыграла первую ракетку мира Соболенко
Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT
Россиянка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) в Париже, передает ТАСС.
Спортсменка из РФ вышла в полуфинал чемпионата. Игра завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Россиянка была посеяна под 25-м номером, тогда как Соболенко получила 1-й номер посева.
Ожидается, что в полуфинале Шнайдер сыграет против польской теннисистки Майи Хвалиньской.
В другом полуфинале первая ракетка России Мирра Андреева сыграет с украинкой Мартой Костюк. Последняя в четвертьфинале одержала победу над соотечественницей Элиной Свитолиной. В свою очередь, Костюк впервые на турнирах Большого шлема в одиночном разряде примет участие в полуфинале.
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