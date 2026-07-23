Турпоток россиян в Северную Осетию за год вырос на 80%

Фото: ТАСС/Кирилл Чеходаров

Турпоток в Северную Осетию за год увеличился на 80%, сообщил телеграм-канал SHOT.

С января по июнь 2026 года республику посетили 252,9 тысячи человек. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 142,8 тысячи туристов. Одним из самых популярных мест у гостей региона остается горно-рекреационный комплекс "Цей". Зимой сюда приезжают горнолыжники, а летом – альпинисты.

Также туристы полюбили "озеро Мияги" – локацию у Мидаграбинского озера, где хип-хоп-дуэт Miyagi & Эндшпиль (исполнители Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев) снял клип на трек Silhouette. Дополнительную популярность месту принесла свадьба блогера Иды Галич, на которую приехали знаменитости Оксана Самойлова, Гоша Карцев и другие.

Кроме того, в республику едут ради местной природы, осетинских пирогов, Даргавского некрополя, известного как "Город мертвых", Дзивгисской крепости и Аланского Успенского монастыря.

Из-за схожести гор, озер и других природных объектов Северную Осетию часто сравнивают со Швейцарией, отмечая при этом, что отдых в республике обходится значительно дешевле.

Ранее стало известно, что в Москве 25–26 июля пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота, дружеские старты и мастер-класс по созданию плаката. Мероприятия состоятся в рамках проекта "Лето в Москве". В частности, 26 июля в парке "Северное Тушино" отметят День Военно-Морского Флота и 20-летие Музея истории ВМФ России.

