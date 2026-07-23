Мероприятия в честь Дня ВМФ и дружеские старты пройдут в Москве 25 и 26 июля

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столице в субботу и воскресенье, 25–26 июля, пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота, дружеские старты и мастер-класс по созданию плаката. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Мероприятия пройдут в рамках проекта "Лето в Москве". В субботу, 25 июля, с 09:00 до 11:00 в парке "Северное Тушино" пройдет дружеский старт "5 верст". Маршрут пролегает по аллеям парка и набережной Химкинского водохранилища. Участвовать могут все желающие независимо от уровня подготовки. В это же время аналогичный забег на 5 километров состоится в Алешкинском лесу.

В парке "Сокольники" 25 июля в 16:00 начнется лекция и мастер-класс по советскому плакату. Их проведет искусствовед, лектор общества "Знание" Любовь Бутко, чей опыт в этой сфере превышает 20 лет. Слушателям покажут на большом экране музейные коллекции и специализированные собрания. На мастер-классе участники под руководством экспертов создадут собственный авторский плакат.

В воскресенье, 26 июля, в парке "Северное Тушино" отметят День Военно-Морского Флота и 20-летие Музея истории ВМФ России. Торжественная часть начнется в 10:00 на набережной. Весь день для гостей будут работать интерактивные площадки: спортивные соревнования, мастер-классы на морскую тематику и фотозоны.

Кроме того, праздничную программу в честь Дня Военно-Морского Флота проведут на Северном речном вокзале столицы 26 июля. Праздничные мероприятия состоятся одновременно на суше и на воде. Ожидается шествие плавательных средств, соревнования по гребле, концерт, выставка судов и водолазного снаряжения.