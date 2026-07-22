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22 июля, 17:39

Общество

День Военно-Морского Флота отметят на Северном речном вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздничная программа в честь Дня Военно-Морского Флота пройдет на Северном речном вокзале столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Мероприятие состоится в воскресенье, 26 июля. Гостей ждут мероприятия одновременно на суше и на воде.

В программу вошли: шествие плавательных средств, соревнования по гребле, концерт на главной сцене у здания вокзала, выставка судов и водолазного снаряжения, а также различные мастер-классы.

Ранее американские СМИ включили Военно-морской флот России в топ-3 мирового рейтинга самых сильных флотов. На первой строчке оказались США, а на второй – Китай. При этом эксперты учитывали как число военных кораблей, так и уровень их модернизации, возможности логистики флотов и реальный боевой потенциал.

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