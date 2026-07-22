Почти 900 тысяч москвичей и туристов уже побывали на фестивале "Театральный бульвар"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В "Активном гражданине" завершилось голосование, посвященное проекту "Лето в Москве". Пользователи поделились мнениями о самых интересных событиях и площадках третьего сезона, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Самым ожидаемым событием лета стал фестиваль "Театральный бульвар". С 30 мая его посетили уже почти 900 тысяч зрителей. Ежедневно в разных точках столицы проходит от 10 до 15 мероприятий – показов спектаклей, уличных представлений, мастер-классов и многих других", – рассказала она.

На втором месте – фестиваль "Усадьбы Москвы". В этот раз он объединил 77 площадок – от исторических локаций до современных культурных пространств. Среди новых мест – Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и кинопарк "Москино".

Завершает тройку популярных событий исторический фестиваль "Времена и эпохи", проходивший с 10 по 14 июня. Больше 2,5 миллиона человек посмотрели зрелищные реконструкции и спектакли, поучаствовали в мастер-классах по народным ремеслам, экскурсиях и других активностях.

Оценивая основные локации проекта "Лето в Москве", 18% респондентов сообщили, что планируют побывать на ВДНХ. В числе лидеров также Манежная площадь (13% голосов) и окружные площадки (11%).

Проект "Лето в Москве" уже стал доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года – "Время быть вместе", а цель всех мероприятий – объединить и сблизить жителей столицы.

Вместе с тем в рамках "Лета в Москве" с 22 по 28 июля горожане смогут принять участие в благотворительных акциях и творческих мастер-классах. Например, с 23 по 26 июля на ВДНХ пройдет IX Международный фестиваль искусств "Вдохновение".

