Причиной смерти телеведущего Максима Сырникова стало внутреннее кровотечение

Фото: vk.ru/maximsyrnikov

Ведущий "Монастырской кухни" на телеканале "Спас" Максим Сырников скончался из-за внезапного внутреннего кровотечения. Об этом РИА Новости сообщили в его окружении.

Собеседник издания уточнил, что Сырников недавно был в больнице, а после того, как покинул ее, сказал, что будет дома.

"И буквально через две или три недели он внезапно скончался", – отметил он.

Дата и место прощания и похорон станут известны позднее.

Сырников умер 22 июля. Кулинару было 60 лет. Телеведущий является автором книг "Настоящая русская еда", "Готовим по-русски каждый день", "Настоящие русские праздники", "Выпечка по-русски", "Заготовки по-русски" и других. Сырников также был популяризатором русской кухни на телеканале "Спас".

