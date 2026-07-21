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21 июля, 15:28

Общество

Телеведущего Шолохова похоронят в Санкт-Петербурге 26 июля

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российского журналиста и телеведущего Сергея Шолохова похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге 26 июля. Прощание состоится в этот же день, сообщил ТАСС его пасынок, музыкант Всеволод Москвин.

Шолохов скончался на 68-м году жизни 18 июля. В его окружении уточнили, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

По словам близких, Шолохов тяжело переживал уход супруги – писательницы и журналистки Татьяны Москвиной, которая умерла в 2022 году на 64-м году жизни после операции в больнице Санкт-Петербурга. На фоне этого журналист сильно похудел и замкнулся в себе.

Известность телеведущему принесла программа "Пятое колесо". Один из ее выпусков 1991 года вошел в историю телевидения как "Ленин – гриб". Благодаря Шолохову и гостю его передачи музыканту Сергею Курехину эта фраза стала одним из мемов.

С 1991-го Шолохов был автором и ведущим программы "Тихий дом". В разные годы он был заместителем председателя ГТРК "Петербург – Пятый канал", приглашенным научным сотрудником Гарвардского университета и руководителем продюсерского центра "Петербург – Культура".

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