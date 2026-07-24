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24 июля, 16:36

Экономика

В АКОРТ заявили об отсутствии риска дефицита молочной продукции

Фото: 123RF.com/hryshchyshen

Рисков дефицита молочной продукции в российских торговых сетях после введения ограничений на импорт из Армении нет. Об этом ТАСС заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Импортные поставки, отметил глава АКОРТ, представлены продукцией из разных стран, в том числе Белорусии, Китая, Вьетнама, Индонезии и Таиланда, поэтому отдельные направления поставок могут быть заменены альтернативными.

Доля армянской продукции в категории "Сыры" составляет около 0,3%. При этом более 85% этого сегмента занимают российские производители, а среди зарубежных поставщиков представлены Белорусия, Аргентина, Бразилия, Египет, Иран, Сербия и другие страны.

Богданов подчеркнул, что торговые сети используют диверсифицированную систему поставок и при необходимости могут оперативно заменить отдельные позиции российскими товарами или продукцией из других государств.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз в Россию молочной продукции из Армении по итогам инспекции молокоперерабатывающих предприятий, прошедшей с 14 по 21 июля. Ведомство обратилось к армянской стороне с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию молочной продукции для поставок в РФ.

До этого, с конца мая, были поэтапно ограничены поставки овощей, фруктов, ягод, сухофруктов и другой подкарантинной продукции.

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