Россельхознадзор ограничит ввоз подкарантинной продукции пяти узбекских экспортеров

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Россельхознадзор ограничит ввоз в Россию подкарантинной продукции от пяти узбекских экспортеров с 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ограничения коснутся компаний, которые допустили наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Основной объем товаров, поступающих от этих поставщиков, составляют белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие культуры.

В ведомстве пояснили, что решение принято из-за участившихся случаев выявления карантинных объектов при поставках из Узбекистана в Россию. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и фитосанитарного благополучия территории страны, а также на недопущение ввоза и распространения карантинных объектов.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что регулярные нарушения российских и международных фитосанитарных требований свидетельствуют о недостаточной эффективности системы Узбекистана по обеспечению безопасности продукции, поставляемой в Россию.

Ранее сообщалось, что с января по май 2026 года США нарастили импорт сыра из России до рекордных 133 800 долларов. Это максимальный показатель с начала ведения статистики в 1992 году. За аналогичный период прошлого года поставки составляли 96 300 долларов.