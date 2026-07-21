21 июля, 15:23Экономика
Россельхознадзор ограничит ввоз подкарантинной продукции пяти узбекских экспортеров
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Россельхознадзор ограничит ввоз в Россию подкарантинной продукции от пяти узбекских экспортеров с 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ограничения коснутся компаний, которые допустили наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Основной объем товаров, поступающих от этих поставщиков, составляют белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие культуры.
В ведомстве пояснили, что решение принято из-за участившихся случаев выявления карантинных объектов при поставках из Узбекистана в Россию. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и фитосанитарного благополучия территории страны, а также на недопущение ввоза и распространения карантинных объектов.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что регулярные нарушения российских и международных фитосанитарных требований свидетельствуют о недостаточной эффективности системы Узбекистана по обеспечению безопасности продукции, поставляемой в Россию.
Ранее сообщалось, что с января по май 2026 года США нарастили импорт сыра из России до рекордных 133 800 долларов. Это максимальный показатель с начала ведения статистики в 1992 году. За аналогичный период прошлого года поставки составляли 96 300 долларов.