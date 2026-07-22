Адвокат Емельяненко заявила, что биография бойца за авторством Рогожиной "извращена"

Фото: фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Воскресенский

Бывший боец смешанных единоборств, почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко считает, что его биография за авторством Анастасии Ивановой (псевдоним Аля Рогожина. – Прим. ред.) "сильно искажена и извращена". Об этом в беседе с ТАСС заявила адвокат спортсмена Елизавета Меткина.

По словам защитницы, в книге, например, утверждается, что родители Емельяненко "не шибко о нем заботились", сам он не хотел учиться, и только занятия в спортзале сделали из него великого чемпиона. Меткина назвала такие формулировки дискредитацией не только ее доверителя, но и института семьи в целом.

"Я очень надеюсь, что решение суда послужит хорошим уроком всем тем, кто решит, что можно легко обогатиться на спекуляции известными именами и теме детского воспитания", – подчеркнула адвокат.

Ранее стало известно, что Емельяненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Рогожиной и издательству "АСТ", которые выпустили биографическую книгу о нем. В чем именно заключается суть претензий, при этом не уточнялось.

Книга Рогожкиной "Легенда ММА – Федор Емельяненко" вошла в серию "Звезды отечественного спорта для детей". В ее рамках также выпускались книги о боксере Дмитрии Биволе, теннисистке Марии Шараповой и других спортсменах.