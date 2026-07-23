23 июля, 12:51Происшествия
Россиянин пытался провезти из Дубая украшения на 6 млн рублей
Фото: customs.gov.ru
В аэропорту Пулково таможенники задержали прилетевшего из Дубая россиянина с незадекларированными ювелирными изделиями на сумму более 6 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС РФ.
Мужчину остановили в "зеленом" коридоре в рамках выборочного контроля. В его багаже нашли браслет и пару серег Van Cleef & Arpels, а также кольцо Bulgari. Когда сотрудники предложили пройти персональное рентгеновское сканирование, пассажир сам достал из кармана кофты часы Bulgari.
"Нарушитель пояснил, что эти ценности перевозил по просьбе других людей", – говорится в сообщении.
Проведенная экспертиза показала, что все изделия выполнены из сплава золота 750-й пробы, а часы и кольцо дополнительно инкрустированы бриллиантами.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров". Ему грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.
Ранее сотрудники ЦПТ в Москве пресекли ввоз 185 высушенных экзотических жуков и скорпионов, которых отправили из Таиланда в Воронеж. В посылке обнаружили 125 черных азиатских лесных скорпионов и 60 жуков-листоедов с "лягушачьими" лапками.
Отправитель указал, что отправляет сушеных съедобных насекомых стоимостью 11,5 тысячи рублей, но сопроводительные документы отсутствовали. Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз груза и вернули посылку отправителю.
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