Россиянин пытался провезти из Дубая украшения на 6 млн рублей

Фото: customs.gov.ru

В аэропорту Пулково таможенники задержали прилетевшего из Дубая россиянина с незадекларированными ювелирными изделиями на сумму более 6 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС РФ.

Мужчину остановили в "зеленом" коридоре в рамках выборочного контроля. В его багаже нашли браслет и пару серег Van Cleef & Arpels, а также кольцо Bulgari. Когда сотрудники предложили пройти персональное рентгеновское сканирование, пассажир сам достал из кармана кофты часы Bulgari.

"Нарушитель пояснил, что эти ценности перевозил по просьбе других людей", – говорится в сообщении.

Проведенная экспертиза показала, что все изделия выполнены из сплава золота 750-й пробы, а часы и кольцо дополнительно инкрустированы бриллиантами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров". Ему грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее сотрудники ЦПТ в Москве пресекли ввоз 185 высушенных экзотических жуков и скорпионов, которых отправили из Таиланда в Воронеж. В посылке обнаружили 125 черных азиатских лесных скорпионов и 60 жуков-листоедов с "лягушачьими" лапками.

Отправитель указал, что отправляет сушеных съедобных насекомых стоимостью 11,5 тысячи рублей, но сопроводительные документы отсутствовали. Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз груза и вернули посылку отправителю.