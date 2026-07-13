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13 июля, 16:03

Происшествия

Калининградские таможенники задержали поляка с 37 редкими ящерицами на 5,5 млн рублей

Фото: customs.gov.ru

В Калининграде таможенники задержали поляка, пытавшегося вывезти из России 37 редких ящериц на сумму более 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Калининградской областной таможни.

Отмечается, что 64-летний мужчина хотел переправить пресмыкающихся в свою страну через пункт пропуска Мамоново-2 в личном автомобиле. Рептилий гражданин Польши спрятал в спортивных сумках с холщовыми мешочками.

В каждом мешочке находилось от 2 до 3 особей длиной 15–20 сантиметров. При этом документы на живой груз у мужчины отсутствовали. Он объяснил, что перевозил их по просьбе других людей за вознаграждение.

Эксперты выяснили, что изъятые ящерицы относятся к виду малый поясохвост, который защищен Конвенцией СИТЕС.

В результате против нарушителя возбудили уголовное дело по статье за контрабанду особо ценных животных. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. На время расследования ящериц разместили в специальном помещении с подходящими условиями.

Производство по аналогичной статье ранее было открыто в отношении россиянина, который пытался привезти из Таджикистана в Россию 476 краснокнижных черепах. Две коробки с животными заметили сотрудники Центральной оперативной таможни и Домодедовской таможни во время досмотра.

Злоумышленник планировал продавать рептилий через интернет. Причем эта партия была пробной. Всех пресмыкающихся изъяли и направили в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.

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