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03 июня, 14:07

Происшествия

Читинские таможенники нашли череп волка у иностранца, ехавшего в Китай

Фото: customs.gov.ru

Читинские таможенники обнаружили череп волка и кости челюсти у водителя грузовика, который направлялся в Китай, сообщает RT.

Уточняется, что останки нашли в рюкзаке мужчины при досмотре в пункте пропуска "Забайкальск". Иностранец рассказал, что купил "череп собаки" в Иркутске и не знал, что такие товары нужно декларировать. Проведенная экспертиза подтвердила, что кости принадлежат серому волку.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье о несоблюдении запретов на вывоз товаров. Ему грозит штраф с конфискацией.

Ранее сотрудники таможни обнаружили рога благородного оленя в сумке иностранца, вылетавшего в Душанбе. Он прошел через "зеленый" коридор, но при сканировании его ручной клади инспектор выявил предметы, напоминающие части тела животного. Всего в сумке было шесть рогов общим весом почти шесть килограммов.

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