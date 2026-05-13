13 мая, 14:30

Происшествия

Таможенники нашли пушнину на 7 млн рублей в посылках из Москвы в Китай

Фото: МАХ/"ФТС России"

Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили около 700 выделанных шкурок соболя и куницы при сканировании шести посылок из Москвы в китайский Шеньян. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В отправлениях выявили 12 зимних курток, а шкуры были вшиты в их подкладку. Общая стоимость контрабанды составила 7 миллионов рублей.

"В каждом из пуховиков насчитывается от 50 до 70 экземпляров мехового сырья диких животных различных цветов и размеров. При этом адресант в декларациях указал, что пересылает одежду из хлопка", – указало ведомство.

Экспертиза подтвердила, что пушнина относится к семейству куньих и представляет из себя стратегически важный ресурс. Вывозить такой товар можно только при обязательном декларировании и разрешительных документах.

В ФТС подчеркнули, что организатором контрабанды является иностранец, который работает скорняком в столичном меховом ателье. Он использовал подставные имена, телефоны и аккаунты. В ходе обыска в его съемной квартире эксперты нашли соболиные и куньи шкурки, которые мужчина намеревался отправить в Китай для пошива шуб. После этого их планировалось вернуть в Россию для продажи.

По факту случившегося заведено три уголовных дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Мужчине может грозить лишение свободы до 5 лет или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее таможенники в аэропорту Шереметьево нашли в багаже у иностранца 930 шкур хорька. Их общая стоимость составила почти 1,2 миллиона рублей. 52-летний пассажир направлялся в Китай. Во время досмотра двух чемоданов рентген-машина выявила шкуры животных.

Рост контрабанды костей животных зафиксирован в России с начала года

