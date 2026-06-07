Финансисты и IT-специалисты возглавили рейтинг отраслей с зарплатами выше 200 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в марте зафиксированы в пяти отраслях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную статистику.

Абсолютным лидером стали финансисты и страховщики, чей средний заработок достиг 314,1 тысячи рублей. Планку в 200 тысяч также преодолели работники IT-сектора (226,5 тысячи), добычи нефти и газа (226,4 тысячи), воздушного и космического транспорта (223,7 тысячи), а также производители табачных изделий (218 тысяч).

При этом среднемесячная начисленная зарплата считается до вычета налогов и включает премии, а в расчет попадают доходы всех сотрудников организации, в том числе топ-менеджеров со сверхвысокими окладами.

Ранее Владимир Путин заявил, что за последние пять лет реальные зарплаты в России выросли на 30% за вычетом инфляции. Президент подчеркнул, что дальнейший рост должен быть связан с повышением производительности труда, эффективной организацией производства и современными технологическими решениями.