12 мая, 10:03

Экономика
Новак: рост ВВП России ожидается на уровне 0,4% в 2026 году

Фото: ТАСС/Данил Киселев

Экономический рост России в текущем году прогнозируется на уровне 0,4% с увеличением темпов до 1,4% в 2027 году и до 2,4% в 2029-м, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости".

Он отметил, что правительство РФ систематически ведет работу над возвращением экономической динамики к стабильному долгосрочному росту, соответствующему мировым средним темпам, а также достижению национальных целей развития. В том числе принимаются усилия для обеспечения перехода ресурсов, рабочей силы и инвестиций в более продуктивные сферы.

Вице-премьер добавил, что изменения в сторону более эффективных форм организации в настоящее время происходят в экономике, экспорте, на рынке труда и в социальной сфере.

Он уточнил, что важное значение имеют улучшение условий для бизнеса, снижение излишних барьеров, подготовка кадров, технологическое обновление, повышение производительности труда, адресность социальной поддержки и легализация экономики.

Ранее стало известно, что доля нефтегазового сектора в структуре российской экономики по итогам 2025 года сократилась до исторического минимума в 13%. Снижение составило сразу 3 процентных пункта относительно 2024 года.

Это происходит на фоне ускоренной структурной перестройки хозяйства: вклад ненефтегазовых отраслей, напротив, вырос до 87%. При этом общий объем ВВП в номинальном выражении увеличился на 1%, достигнув отметки в 214,3 триллиона рублей.

