Доля нефтегазового сектора в ВВП России опустилась до исторического минимума

Доля нефтегазового сектора в структуре российской экономики по итогам 2025 года сократилась до исторического минимума в 13%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные статистические данные.

Снижение составило сразу 3 процентных пункта относительно 2024 года. Это происходит на фоне ускоренной структурной перестройки хозяйства: вклад ненефтегазовых отраслей, напротив, вырос до 87%. При этом общий объем ВВП в номинальном выражении увеличился на 1%, достигнув отметки в 214,3 триллиона рублей.

В комментарии агентству старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии (РАНХиГС) Владимир Еремкин объяснил динамику усилением роли обрабатывающей промышленности и секторов, ориентированных преимущественно на внутреннее потребление. Среди драйверов роста эксперт выделил строительную отрасль, гостиничный бизнес и сферу общественного питания.

При этом, несмотря на текущий минимум, аналитики ожидают коррекции показателя в 2026 году. Из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке и, как следствие, высоких мировых цен на сырье, доля нефтегаза может вновь увеличиться на 1–2 процентных пункта.

Ранее Владимир Путин заявил о сокращении ВВП России за январь – февраль 2026 года на 1,8%. Среди причин отрицательной динамики президент назвал календарные, сезонные и погодные факторы.

В связи с этим он дал указание финансовому блоку разработать комплекс мер, направленных на стимулирование экономического роста страны.