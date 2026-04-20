Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:39

Экономика

Доля нефтегазового сектора в ВВП России опустилась до исторического минимума

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Доля нефтегазового сектора в структуре российской экономики по итогам 2025 года сократилась до исторического минимума в 13%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные статистические данные.

Снижение составило сразу 3 процентных пункта относительно 2024 года. Это происходит на фоне ускоренной структурной перестройки хозяйства: вклад ненефтегазовых отраслей, напротив, вырос до 87%. При этом общий объем ВВП в номинальном выражении увеличился на 1%, достигнув отметки в 214,3 триллиона рублей.

В комментарии агентству старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии (РАНХиГС) Владимир Еремкин объяснил динамику усилением роли обрабатывающей промышленности и секторов, ориентированных преимущественно на внутреннее потребление. Среди драйверов роста эксперт выделил строительную отрасль, гостиничный бизнес и сферу общественного питания.

При этом, несмотря на текущий минимум, аналитики ожидают коррекции показателя в 2026 году. Из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке и, как следствие, высоких мировых цен на сырье, доля нефтегаза может вновь увеличиться на 1–2 процентных пункта.

Ранее Владимир Путин заявил о сокращении ВВП России за январь – февраль 2026 года на 1,8%. Среди причин отрицательной динамики президент назвал календарные, сезонные и погодные факторы.

В связи с этим он дал указание финансовому блоку разработать комплекс мер, направленных на стимулирование экономического роста страны.

Читайте также


экономика

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика