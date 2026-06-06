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06 июня, 15:17

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Сечин: Мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финрынке со времен XIX века

Мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финрынке со времен XIX века – Сечин

Фото: depositphotos/yulan

Сейчас мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен XIX века, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках ПМЭФ.

Он объяснил, что за последние 10 лет на американском фондовом рынке утроилась, превысив 40%, доля крупнейших технологических компаний.

"С учетом ожидаемого выхода на биржу таких гигантов как SpaceX, OpenAI и Anthropic с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов, этот показатель приблизится к 50%", – подчеркнул он.

Сечин также добавил, что из-за выхода ряда стран, например, ОАЭ, Катара, Эквадора и Анголы, ОПЕК+ потеряла часть своего потенциала. За последние 10 лет добыча альянса упала до 37 миллионов баррелей в сутки, хотя раньше этот показатель достигал 58 миллионов баррелей в сутки. Фактическая добыча стран-участниц, которые соблюдали ограничения, фактически составляет менее трети мирового производства – 27 миллионов баррелей в сутки.

Россия, в свою очередь, за время действий ограничений ОПЕК+ снизила добычу нефти на 15%, то есть на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Для того, чтобы это компенсировать, потребуются инвестиции в размере не менее 10 триллионов рублей.

"Нефтяной сектор остается ключевым донором российской экономики: он формирует порядка 40% всей экспортной выручки и создает значительный мультипликативный эффект, обеспечивая спрос на продукцию других отраслей", – добавил Сечин.

По его словам, в 2025 году совокупные налоговые поступления нефтегазового комплекса России и смежных областей составили около 17 триллионов рублей, что является четвертью доходов федерального бюджета.

Он подчеркнул, что если на Россию будут наложены новые санкции, страна все равно сохранит значительную часть из 7 миллионов баррелей в сутки общего нефтяного экспорта. Москва сможет поставлять нефть другим партнерам, а недопоставку санкционных объемов компенсирует повышенный уровень цены на топливо – дополнительные ограничения на российскую нефть могут привести к тому, что стоимость за баррель превысит 150 долларов. При этом попытка убрать с рынка российскую нефть поднимет стоимость до 250–260 долларов за баррель.

Несмотря на это, санкционное давление в мире стало нормой, хотя это изначально неправовой характер ограничений. Против России за 12 лет ввели около 32 тысячи санкций со стороны более 50 стран. США, в частности, ввели против РФ свыше 7 400 рестрикций.

"Если использование доллара как санкционного инструмента будет продолжаться, то процесс создания альтернатив ускорится", – отметил глава "Роснефти".

Он также добавил, что сейчас на нефтегазовую отрасль в России влияют как внешние, так и внутренние ограничения, среди которых – необъяснимый механизм формирования курса рубля, а также уровень ставки и рост тарифов. Курс рубля приводит к тому, что снижаются доходы экспортеров и российского бюджета.

Ранее в СМИ появилась информация, что мировые запасы нефти из-за ограничения поставок из Персидского залива из-за конфликта в Иране стремительно сокращаются. Это увеличивает риск резких ценовых скачков и дефицита, а также уменьшает способность стран и отраслей смягчить последствия сокращения более миллиарда баррелей ежедневного экспорта.

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