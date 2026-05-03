Дмитриев указал на приближение мира к крупнейшему энергокризису в истории

Человечество приближается к крупнейшему энергетическому кризису в своей истории. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По словам главы РФПИ, некоторые умные люди замечают ситуацию.

Ранее Дмитриев указал, что Евросоюз и Великобританию ожидают семь волн кризиса. По его мнению, в мае 2026 года в Европе начнутся проблемы с авиакеросином, затем – с нефтью, газом и топливом в целом, а также с удобрениями. К июню и августу ожидаются затруднения с обеспечением продовольствием и проблемы в промышленности. Затем в сентябре–октябре ЕС и Британию ждут экономические сложности.

Между тем американский лидер Дональд Трамп добавлял, что Европе необходимо навести порядок в вопросах энергетики и миграции, иначе "Европы больше не будет". Тогда же он подчеркнул, что Европа является "бумажным тигром".

