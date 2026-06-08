Пашинян заявил о победе его партии на выборах в Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе его партии "Гражданский договор" на прошедших в стране парламентских выборах. Об этом политик сообщил журналистам на пресс-конференции.

"Седьмого июня прошли выборы в национальное собрание и по итогам этих выборов победила партия "Гражданский договор", которая единолично сформирует правительство", – приводит РИА Новости слова Пашиняна.

Премьер отметил, что продолжит сближение Западом и участие в ЕАЭС. По его словам, Ереван планирует развивать отношения с Россией и другими странами объединения.

Вместе с тем Пашинян заявил, что на сегодняшний день Армения не готова быть членом Евросоюза. Одной из ключевых целей правительства станет продолжение процесса демократических реформ, пока Армения не будет полностью соответствовать стандартам ЕС, добавил он.

"Это наша первичная цель. После этого – политический вопрос. ЕС может принять решение, что не продолжает процесс расширения или народ Армении может решить, что не хочет быть членом ЕС. Цель правительства – создать реальные альтернативы для граждан Армении", – подчеркнул Пашинян.

Выборы в парламент в Армении завершились вечером 7 июня. За ходом голосования следили 647 международных наблюдателей, включая 328 от БДИПЧ/ОБСЕ и 120 от СНГ, а также более 2 600 местных контролеров. Явка на выборах составила 58,97%.

Спустя некоторое время появились результаты подсчета первых данных ЦИК, согласно которым партия "Гражданский договор" набрала 57,14% голосов. На втором месте находится блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" с 21,43% голосов. Тройку лидеров замыкает блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" – 8,21%.