Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:02

Политика

Пашинян заявил о победе его партии на выборах в Армении

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе его партии "Гражданский договор" на прошедших в стране парламентских выборах. Об этом политик сообщил журналистам на пресс-конференции.

"Седьмого июня прошли выборы в национальное собрание и по итогам этих выборов победила партия "Гражданский договор", которая единолично сформирует правительство", – приводит РИА Новости слова Пашиняна.

Премьер отметил, что продолжит сближение Западом и участие в ЕАЭС. По его словам, Ереван планирует развивать отношения с Россией и другими странами объединения.

Вместе с тем Пашинян заявил, что на сегодняшний день Армения не готова быть членом Евросоюза. Одной из ключевых целей правительства станет продолжение процесса демократических реформ, пока Армения не будет полностью соответствовать стандартам ЕС, добавил он.

"Это наша первичная цель. После этого – политический вопрос. ЕС может принять решение, что не продолжает процесс расширения или народ Армении может решить, что не хочет быть членом ЕС. Цель правительства – создать реальные альтернативы для граждан Армении", – подчеркнул Пашинян.

Выборы в парламент в Армении завершились вечером 7 июня. За ходом голосования следили 647 международных наблюдателей, включая 328 от БДИПЧ/ОБСЕ и 120 от СНГ, а также более 2 600 местных контролеров. Явка на выборах составила 58,97%.

Спустя некоторое время появились результаты подсчета первых данных ЦИК, согласно которым партия "Гражданский договор" набрала 57,14% голосов. На втором месте находится блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" с 21,43% голосов. Тройку лидеров замыкает блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" – 8,21%.

Явка на парламентских выборах в Армении составила почти 60 процентов

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика