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07 июня, 23:14

Политика

Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении после подсчета первых бюллетеней

Фото: РИА Новости

Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении. Об этом стало известно после подсчета первых данных ЦИК со 110 избирательных участков.

На данный момент партия набирает 57,14%, или 11 073 голоса.

На втором месте – блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" с 21,43% (4 152 голоса). Блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" пока третий – 8,21% (1 590 голосов). Партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна получает 5,1% (988 голосов). Явка на выборах составила 58,97%.

Ранее сообщалось, что явка на парламентских выборах в Армении 7 июня составила 58,97% – проголосовали 1 476 597 человек из 2,5 миллиона. Участки закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 по московскому времени). За выборами следили 647 международных наблюдателей.

В выборах участвовали 18 партий и блоков, в том числе правящая партия "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна, "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна.

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