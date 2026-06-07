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07 июня, 09:08

Политика

В Армении открылись участки для голосования на парламентских выборах

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Выборы в однопалатный парламент начались в Армении.

2 500 избирательных участков открылись во всей стране в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому). За границей они не открываются, так как армяне могут проголосовать лишь на территории республики.

ЦИК зарегистрировал для участия в выборах 16 фракций и 2 партийных блока, включая правящую партию "Гражданский договор" во главе с премьером Армении Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки "Армения" во главе с Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном.

В общей сложности в парламент должны избрать не менее 101 депутата. По данным службы миграции и гражданства МВД Армении, право голоса есть у 2,5 миллиона человек.

Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, поскольку порог новым избирательным кодексом не регламентирован. Участки закроются в 20:00 по местному времени (19:00 по московскому). Предварительные итоги будут объявлены 8 июня, а финальные – не позднее, чем на 7-ой день.

По данным ЦИК, за процессом проведения выборов будут следить представители 14 иностранных государств и некоторых международных организаций, в том числе миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, ПАСЕ, Международной организации франкофонии, а также примерно 120 наблюдателей от СНГ.

Ранее замглавы аппарата премьер-министра республики Тарон Чахоян заявил, что армянам, которые приедут на родину из России для участия в выборах, будут вручать повестки на 25-дневные учебные сборы. По его словам, кто откажется от этой процедуры – будет привлечен к уголовной ответственности.

В свою очередь, глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян раскритиковал подобное решение, отметив, что оно дискредитирует армию. Он также указал, что некоторые из прибывших граждан могут быть просто туристами.

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