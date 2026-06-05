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05 июня, 19:10

Происшествия

Сторонник Пашиняна въехал в людей во время митинга оппозиции в Ереване

Фото: 123RF.com/z1b

Поддерживающий партию премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" протаранил участников оппозиционного митинга на грузовом фургоне в Ереване. Об этом написала Сона Агекян, которая находится в предвыборном списке партии "Процветающая Армения".

"Уважаемые граждане, только что на этой машине отправили провокатора, который подверг наезду участников нашей агитационной кампании и ушел", – сообщила она на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По ее словам, несколько человек получили серьезные повреждения. Всех пострадавших доставят в больницу. Также журналистка Лиа Саркисян на своей странице в Facebook показала видео момента, когда одного из этих людей достают из-под машины.

Парламентские выборы в Армении запланированы 7 июня. В них участвуют 2 партийных блока и 16 партий. Одна из них – "Гражданский договор" во главе с Пашиняном.

Ранее он не исключил, что страна может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также остро стоит вопрос и об участии Армении в Евразийском экономическом союзе. Страны – участники ЕЭАС намерены поставить вопрос о целесообразности нахождения армянской стороны в организации из-за желания Пашиняна вступить в ЕС.

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