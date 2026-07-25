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25 июля, 09:26

Общество

Более 40 собак и кошек примут участие в фестивале "Моспитомец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 40 собак и кошек примут участие в фестивале "Моспитомец" 26 июля около Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Все животные привиты, чипированы и готовы к переезду в семью, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рамках фестиваля гости смогут познакомиться с собаками и кошками из городских приютов, пообщаться с волонтерами и сотрудниками организаций, узнать историю каждого животного, его характер, привычки, особенности ухода и содержания.

Специалисты проведут собеседование с потенциальными хозяевами. Волонтеры ответят на все вопросы и помогут подготовиться к первым дням совместной жизни.

Если решение принято, прямо на фестивале можно оформить договор ответственного содержания. Для этого будущему хозяину необходимо предъявить паспорт. После подписания документов питомец сразу отправится домой.

Кроме того, новые владельцы получат подарки от российских производителей кормов премиум- и супер-премиум-класса "Бадди и Сол" и "Сириус", а также наборы отечественной сети зоомагазинов "Четыре лапы".

На фестивале для гостей подготовили насыщенную творческую программу. Мастер-классы стартуют в 11:00. Например, сотрудники музея до 12:30 покажут, как сплести фенечки и смастерить адресники для животных. С 12:30 до 14:00 специалист ГБУ "Доринвест" Софья Шишкина научит складывать из бумаги собак и кошек в технике оригами.

С 13:00 до 17:00 будет открыта творческая мастерская сети зоомагазинов "Четыре лапы". Там гости смогут украсить значки стразами и сделать аксессуары из паракорда.

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