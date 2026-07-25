Более 30 человек погибли в ДТП с двумя автобусами в Сирии

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35 человек погибли при столкновении двух автобусов на трассе Дейр-эз-Зор – Дамаск в Сирии. Об этом местному агентству SANA сообщил директор департамента оказания неотложной помощи Минздрава арабской республики Наджиб ан-Наасан.

Он добавил, что еще 30 человек пострадали. Министерство обороны Сирии направило к месту аварии вертолеты для их эвакуации, передает гостелеканал Al-Ikhbariya.

Ранее 40 человек пострадали при опрокидывании автобуса в турецкой провинции Кырыккале. Всего там находились 42 пассажира. Водитель автобуса потерял управление и съехал с дороги. На месте ДТП работают медики, полицейские и спасатели.

Еще один инцидент с автобусом 25 июля произошел в Нижнем Новгороде. Там водитель транспортного средства умер прямо за рулем и въехал в остановку на улице Ванеева.

