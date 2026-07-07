Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии

Фото: МАХ/"Полиция Бурятии"

Шесть человек, в том числе трое детей, обратились за медицинской помощью после ДТП в Селенгинском районе Бурятии. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Предварительно, авария произошла на 50-м километре дороги Улан-Удэ – Кяхта. Там 25-летний водитель автомобиля Honda Saber столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato. По факту случившегося началась проверка.

Ранее в Калининграде пьяный автомобилист не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. Трехлетний мальчик скончался на месте, а мать и годовалую девочку доставили в больницу. Ребенок находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние женщины врачи оценивали как стабильное.

До этого автобус съехал в кювет на Алтае. ДТП произошло на 99-м километре трассы Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области. В момент аварии в салоне автобуса было 20 пассажиров, двум из них оказана медицинская помощь.