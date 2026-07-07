Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 16:06

Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии

Фото: МАХ/"Полиция Бурятии"

Шесть человек, в том числе трое детей, обратились за медицинской помощью после ДТП в Селенгинском районе Бурятии. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Предварительно, авария произошла на 50-м километре дороги Улан-Удэ – Кяхта. Там 25-летний водитель автомобиля Honda Saber столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato. По факту случившегося началась проверка.

Ранее в Калининграде пьяный автомобилист не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. Трехлетний мальчик скончался на месте, а мать и годовалую девочку доставили в больницу. Ребенок находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние женщины врачи оценивали как стабильное.

До этого автобус съехал в кювет на Алтае. ДТП произошло на 99-м километре трассы Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области. В момент аварии в салоне автобуса было 20 пассажиров, двум из них оказана медицинская помощь.

Новости регионов: шесть человек погибли в аварии в Саратовской области

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

КУ многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистит

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика