Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 16:28

Политика

Трамп заявил, что США снимут санкции с Турции

Фото: ТАСС/АР/Julia Demaree Nikhinson

США планируют отменить односторонние санкции против Турции, введенные ранее из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом на двусторонней встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил американский лидер Дональд Трамп. Переговоры проходят в рамках саммита НАТО в Анкаре.

"Могу сказать, что мы отменим санкции", – цитирует главу Белого дома ТАСС.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Турции в декабре 2020 года. Бывший госсекретарь Майк Помпео утверждал, что ограничения являлись сигналом того, что США не потерпят транзакций, связанных с российским оборонным сектором.

Позднее Эрдоган назвал американские санкции атакой на суверенитет его страны и средством давления. Он сказал, что действия Штатов резко контрастировали с союзническими отношениями, которые были установлены между Вашингтоном и Анкарой.

Читайте также


Сюжет: Санкции
политика

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

КУ многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистит

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика