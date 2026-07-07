Трамп заявил, что США снимут санкции с Турции

Фото: ТАСС/АР/Julia Demaree Nikhinson

США планируют отменить односторонние санкции против Турции, введенные ранее из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом на двусторонней встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил американский лидер Дональд Трамп. Переговоры проходят в рамках саммита НАТО в Анкаре.

"Могу сказать, что мы отменим санкции", – цитирует главу Белого дома ТАСС.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Турции в декабре 2020 года. Бывший госсекретарь Майк Помпео утверждал, что ограничения являлись сигналом того, что США не потерпят транзакций, связанных с российским оборонным сектором.

Позднее Эрдоган назвал американские санкции атакой на суверенитет его страны и средством давления. Он сказал, что действия Штатов резко контрастировали с союзническими отношениями, которые были установлены между Вашингтоном и Анкарой.