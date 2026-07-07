07 июля, 16:00Происшествия
Более 40 участков в Ленобласти оказались подтоплены из-за бобровых плотин
Фото: МАХ/"Правопорядок и безопасность ЛО"
45 приусадебных участков в Ломоносовском районе Ленинградской области оказались подтоплены из-за строительства бобрами плотин, сообщило региональное управление МЧС РФ.
Уточняется, что вода достигла территорий садоводств "Красногорские покосы" и "Южное". Владельцы дач смогли выехать из опасной зоны самостоятельно, эвакуации не потребовалось. В это же время специалисты продолжают мониторинг ситуации.
Ранее из-за обильных дождей и подъема уровня рек в Оренбургской области были подтоплены 188 жилых домов и 361 приусадебный участок. В целом эта ситуация затронула территории пяти муниципальных образований.
Из опасных мест эвакуировали 93 человека, в том числе 12 детей. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Бугуруслане, где подтопленными остаются 144 жилых дома и 281 приусадебный участок.