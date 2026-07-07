Вице-премьер Новак назвал ситуацию на российском рынке топлива напряженной

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Ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной. Такой вывод сделал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.

Результатом последних данных, по его словам, стали летний рост спроса и незапланированные ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

В связи с этим кабмин планирует предпринять дополнительные шаги для обеспечения рынка сырьем. В частности, на текущем совещании будет рассмотрен баланс производства и потребления, выполнение ранее данных поручений и новые меры для стабилизации ситуации.

Причем отдельно будет выделен вопрос топливообеспечения Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где активно ведутся сельскохозяйственные работы, заверил Новак.

Обстановка на топливном рынке России осложнилась в конце мая. В ответ на это правительство взяло ситуацию под контроль, а нефтяные компании увеличили объемы производства.

Еще одной мерой стало подписание Владимиром Путиным закона для стимулирования обеспечения внутреннего рынка топлива. Указ ввел механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного при помощи смешения прямогонного бензина с другими компонентами.

Кроме того, документ расширил возможности НПЗ, которые заключали договоры о модернизации мощностей. В частности, предприятиям разрешат продлевать срок ввода в эксплуатацию оборудования стоимостью не менее 60 миллиардов рублей, а минимальный объем инвестиций увеличится до 100 миллиардов.