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07 июля, 15:40

Технологии

В Минцифры опровергли введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России не планируется введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах отечественных сотовых операторов связи. Об этом заявил статс-секретарь – замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев в ходе пленарного заседания Госдумы.

Вопрос о новых сборах поднял один из присутствующих на мероприятии парламентариев.

"Не рассматривается (этот вопрос. – Прим. ред.)", – сказал Лебедев.

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев призвал принять меры против использования VPN-сервисов. Он предлагал ввести плату за потребление свыше 15 гигабайтов международного трафика в месяц. Изначально сбор рассчитывали ввести до 1 мая, затем сроки сдвинули на 1 июня для подготовки и тестовых запусков.

Однако в конце весны СМИ сообщали, что реализацию инициативы перенесли на осень. В частности, отмечалось, что вопрос будет окончательно решен после проведения выборов в Госдуму, назначенных на 18–20 сентября.

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